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Во время пандемии все мы перепробовали все, что можно: кто-то начал выращивать рассаду в кассетах на балконе, другие ударились в спорт, а третьи наконец нашли время, чтобы взять в руки кисть и попробовать себя в искусстве. А я, тем временем, решила, что пора бы освоить приготовление изысканных блюд.

Долго думала я, чем же удивить мужа. Просидев несколько часов на просторах Интернета, я наткнулась на чудо-рецепт — банановый пирог с арахисом и соленой карамелью. Быстренько сбегав в магазин, чтобы купить все необходимое, я принялась за приготовление.

Для начала следовало сделать соленую карамель. Для этого требовалось прокипятить в воде сахар до коричневатого цвета, а потом добавить туда немного горячих сливок. Но разве я знала, что при соединении двух этих компонентов, жидкость начнет так сильно кипеть!

Естественно, карамель прикипела к моей новенькой индукционной плите со стеклокерамическим покрытием. Я была просто в ужасе, когда увидела черные «булыжники», которые намертво прилипли к конфорке.

Чего я только не перепробовала: и водные компрессы, и всевозможные чистящие средства, и соду, и уксус — ничего не помогало. Сидя на кухне и плача от бессилия я проклинала и пирог, и идею научиться готовить. Проще было сходить в магазин и купить торт — это обошлось бы мне раз в несколько сотен раз дешевле!

Когда я уже почти отчаялась, ко мне в гости забежала соседка и посоветовала попробовать газированный напиток Coca-cola. Решив, что мне терять уже нечего, я спустилась в ближайший «продуктовый», мысленно выбирая новую плиту.

Вы не поверите, но «газировка» помогла! Я налила немного жидкости на конфорку, и включила ее на минимальную мощность, чтобы напиток немного подогрелся, взяла специальные скребок и начала тереть. Мне потребовался всего час, чтобы избавиться от этого кошмара. Я была очень счастлива и довольна собой, ведь я спасла и плиту, и семейный бюджет! Поэтому, если вы столкнетесь с такой проблемой, не тратьте время попусту и сразу купите Coca-Cola — лучше средства вы не найдете!