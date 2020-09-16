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Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает об особенностях посуды с тефлоновым покрытием. Такие сковороды и кастрюли вошли в обиход сравнительно недавно, но моментально полюбились домохозяйкам. Главное преимущество тефлонового покрытия состоит в том, что к нему ничего не прилипает, а значит, готовить еду проще, а мытьё посуды облегчается в разы. Однако, как выясняется, иногда можно приобрести сковороду, к которой всё начинает прилипать после первой же готовки. Почему так происходит и как выбрать посуду качественную? Ролик раскроет тайны покупки.
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