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Хозяйка показала, делать с шерстью линяющей собаки 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что делать с шерстью линяющей собаки
Фото: Рамблер
Пользовательница сайта Reddit выложила пост, в котором рассказала как справляется с шерстью своего питомца. Подписчики оказались просто в восторге от креативного решения. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
Вместо того, чтобы решать проблему радикально и отказаться от животных в доме, девушка с ником @growup_andblowaway нашла необычное решение, которое помогает полностью утилизировать все волоски в доме.
Девушка занялись валянием из шерсти. Это очень древний способ создать уникальные мягкие фигурки, по-другому валяние называют фелтингом. Обычно любители шерстяного искусства создают фигурки животных, получаются настоящие игрушки, которые смело можно выставлять на продажу.
Так канадка решила свалять из опавшего меха своей собаки ее маленькую копию, а потом втянулась. Работа получилась настолько качественной, что смело может претендовать на место на выставке.
@growup_andblowaway
Девушка не остановилась на одной собаке и стала создавать других животных и птиц. Уже готовы попугай и черепаха.
А вот хозяйки из России предпочитают не создавать декоративные украшения, а валять по-настоящему полезные вещи. Ведь из шерсти домашнего питомца, можно свалять настоящий пояс из собачьей шерсти, который будет греть спину в холодное время года и помогать справиться с болевым синдромом.
Сначала необходимо свалять шерсть слоями, чтобы получился пышный коврик, затем полить мыльным раствором и высушить. Кто бы мог подумать, что шерсть может пригодиться в хозяйстве, не так ли?
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