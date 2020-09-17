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В Сети перечислили худшие подарки на день рождения 

Lenta.ru и ещё 1 15 часов назад
В Сети перечислили худшие подарки на день рождения
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit перечислили подарки, которые не способны подарить радость в день рождения. Свои худшие презенты они описали в комментариях к посту автора под ником sulemannkhann. Тред набрал более 37 тысяч лайков и почти 14 тысяч комментариев.
По словам frenchfreer, еще будучи ребенком, он получил в подарок от отца татуировку со своим знаком зодиака. Причем изображение родитель набил на своей груди. Отец был в восторге от подарка и счел его «великолепным презентом». В свою очередь пользователь WonderWeeble посетовал на то, что получил на 12-летие машинку для удаления катышков.
По воспоминаниям mikeardigan, дедушка и бабушка делали им с братом один и тот же подарок в течение около 10 лет. Это был набор из трех плоскогубцев. «У нас в итоге набралось их 60 штук. Не знаю откуда еще они их брали, может, закупили целую коробку плоскогубцев», — заметил автор комментария. Revenge_of_the_Khaki рассказал, что получил в подарок ткань, из которой даритель обещал сшить пижаму, однако пижамы он так и не дождался.
Vyper28 сообщил, что старшие родственники всегда были крайне экономны при выборе подарка на его день рождения. «Один раз я получил уже использованную раскраску, купленную на распродаже у кого-то из соседей. Она была практически полностью закрашена», — заметил он. Юзеру в это время было 18 лет, однако бабушка и дедушка посчитали презент уместным, так как он собирался учиться на аниматора.
JPO_5x5 в восемь лет получил в подарок от тети мешок удобрений. Поводом послужило его увлечение посадкой цветов в саду с матерью. «Я раскрыл подарок и увидел упаковку, будто от мороженого. Только открыв ее, я осознал, что внутри», — вспомнил свои впечатления комментатор.
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