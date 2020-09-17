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Как я чищу ванну грейпфрутом 

Мира Маркина 12 часов назад
Как я чищу ванну грейпфрутом
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Сколько себя помню, я всегда занималась хозяйством, начиная с 12 лет: у меня три младших брата, из-за чего на меня с детских лет ложилась уборка по дому, а позже и готовка. В 18 лет я вышла замуж, а поскольку муж зарабатывает вполне прилично, решила, что работать не буду и стану домохозяйкой.
С приготовлением еды проблем у меня не было никогда: могу провести на кухне хоть весь день и буду счастлива. Особенно, когда дети и муж возвращаются домой и начинают хвалить мою стряпню. А вот уборка доставляет мне мало удовольствия. В частности, уборка ванной.
Не знаю, как часто чистят ванну другие, но я занимаюсь этим не реже, чем раз в 1,5 недели. Перепробовала уйму чистящих средств, но все они мне как будто не подходили: от одних вонь стоит невыносимая, другие коже вредят. Долгие годы я через силу убирала ванну, как вдруг наткнулась на необычный лайфхак, как можно почистить ванну при помощи грейпфрута.
Все, что понадобится, это грейпфрут и соль. Фрукт разрежьте пополам, щедро посыпьте его солью и тщательно протрите сантехнику. Затем промойте ванну водой. Вот и все! Цитрусовый сок в сочетании с солью удалит налет и вдобавок оставит после себя приятный аромат. Точно также я чищу раковины и краны. Выходит на ура!
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