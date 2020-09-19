Зачем магазинам скидочные карты на самом деле

Каждый раз, когда мы приходим в супермаркет и забываем скидочную карту, расстраиваемся, что не можем накопить бонусы от покупки или купить товары по скидке. Но действительно ли магазины заботятся об экономии денег клиентов? Какая выгода выдавать покупателям дисконтные карты? Подробнее — в материале "Рамблера".

Клиентам предлагают программы лояльности, дисконтные карты, которые, как заявляют компании, позволяют экономить деньги. Однако у магазинов есть свои причины для этого.

Покупательские привычки

Скидочные карты, которые мы используем при каждой покупке, позволяют супермаркетам следить за нашими покупательскими привычками. Какой сыр вы берете чаще всего, какую любите рыбу, ведете здоровый образ жизни или каждый день закупаетесь чипсами, — всю эту информацию анализируют. Например, именно так формируются индивидуальные предложения для покупателей.

Привязка к магазину

Наличие дисконтной карты у клиента — преимущество перед конкурентами. Скорее всего, между двумя магазинами продуктов человек выберет тот, в котором у него есть скидка или какая-то бонусная программа.

Больше трат на покупки

Баллы за покупки, которые потом можно перевести в настоящие деньги, — еще одна уловка магазинов. Это, действительно, выгодно. Однако в желании "заработать" баллы покупатели начинают больше тратить.