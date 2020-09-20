Как быстро очистить ковер от пятен дома

Ковровые покрытия делают дома уютными и подчеркивают стиль жилья, однако поддержание их чистоты часто требует особого подхода. Любые жидкости и грязь оставляют на коврах характерные пятна. «Рамблер» расскажет, как быстро избавиться от них в домашних условиях.

Прежде всего, стоит использовать соду. Данный ингредиент есть на любой кухне. Используют его в кулинарии нечасто, но с ее помощью можно быстро избавить любимый ковер от пятен. Ее преимуществом можно назвать очищение не только от грязи, но и от неприятных запахов. На всю поверхность жирного пятна нужно рассыпать соду ровным слоем и дать ей полежать так примерно полчаса. Затем следует включить пылесос и собрать порошок. Пятно исчезнет вместе с содой. Этот вариант подходит для чистки всех ковровых покрытий (кроме белого ковра). Если пострадала белая поверхность, то соду можно заменить на соль, дольки сырого картофеля или обычный пищевой крахмал. Сыпучие средства больше подходят для безворсовых ковров.

Также можно смешать соду с перекисью водорода. Это поможет вам избавиться от пятен еще быстрее. Надо лишь смешать две столовых ложки и полстакана перекиси, залить в пульверизатор и распрыскать на пятно. Увлажненную поверхность протереть салфеткой из микрофибры.

Свежие пятна можно удалить с помощью капусты. Этот способ не только экологически безопасный, но и намного более действенный, чем многие средства химической промышленности. На грязную поверхность нужно положить немного квашеной (без применения уксусного раствора) капусты, предварительно отдавив рассол и промыв в чистой воде для удаления аромата. Затем почистить щеткой загрязненное место, втирая капусту в ткань. Резаные листья постепенно будут менять окрас, вбирая в себя загрязнения. Очищать надо до полного исчезновения, промывая время от времени капусту.

От йода на ковре для большинства — невероятная неудача, ведь вывести его кажется нереальной задачей. В действительности средство спасения ковра простое: все та же сода с уксусом. Достаточно насыпать ровный слой соды, побрызгать привычным кухонным 9% раствором уксуса и оставить на 10-12 часов, а потом смыть чистой ветошью и мыльным раствором. Этот способ избавит от пятен даже длинноворсовые ковры, чистка которых затруднена.

Другой вариант — обычный картофель. Разрезанный овощ нужно положить свежим срезом на загрязнение и подержать так некоторое время. Когда кусок окрасится, его стоит выбросить, а на его место приложить новый. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока пятно от йода на ковре не выведется полностью. Заменить картофельные кусочки можно обычным крахмалом.

Необходимость удаления пятен от кофе с ковров знакома практически каждому. Эта процедура очистки довольно простая, но требует внимательности. В одном литре воды нужно растворить одну столовую ложку аптечного глицерина — средства для размягчения кожи на подошвах. Затем следует обмакнуть в полученный раствор чистую мягкую ветошь, а затем старательно обработать пятно. В конце надо протереть влажную поверхность чистой сухой тряпочкой и дать ковру просохнуть.