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Зачем я делаю отверстие в губке для посуды 

Александра Нечаева 13 часов назад
Зачем я делаю отверстие в губке для посуды
Фото: Depositphotos
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Чтобы облегчить себе жизнь и тратить меньше времени на уборку дома, многие хозяйки придумывают разнообразные способы. Одним из лайфхаков поделилась читательница «Рамблера».
Однажды, забежав к соседке одолжить немного сахара, который закончился у меня во время приготовления торта для гостей, я застала ее за весьма необычным занятием. Она вырезала отверстие в обычной губке для посуды. Я решила, что она помогает своей дочке сделать какую-то забавную поделку для конкурса в детском саду. Но Алена, усмехнувшись, ответила, что все гораздо проще.
Оказывается, «препарировала» губку она вовсе не для этого, а для того, чтобы более эффективно поддерживать чистоту на кухне. Я поинтересовалась, каким образом это может помочь. Соседка закончила свою «аппликацию» и молча надела губку на кухонный кран.
Заметив мой недоуменный взгляд, Алена объяснила, что ей надоело бесконечно вытирать влагу, которая остается от губки на краях раковины и вокруг нее, если она забывает ее хорошенько отжать. Если же водрузить губку на носик крана, то избытки влаги, оставшиеся в губке, будут попадать в раковину, а не создавать лужи вокруг нее.
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