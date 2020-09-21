Зачем я делаю отверстие в губке для посуды 

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Чтобы облегчить себе жизнь и тратить меньше времени на уборку дома, многие хозяйки придумывают разнообразные способы. Одним из лайфхаков поделилась читательница «Рамблера».

Однажды, забежав к соседке одолжить немного сахара, который закончился у меня во время приготовления торта для гостей, я застала ее за весьма необычным занятием. Она вырезала отверстие в обычной губке для посуды. Я решила, что она помогает своей дочке сделать какую-то забавную поделку для конкурса в детском саду. Но Алена, усмехнувшись, ответила, что все гораздо проще.

Оказывается, «препарировала» губку она вовсе не для этого, а для того, чтобы более эффективно поддерживать чистоту на кухне. Я поинтересовалась, каким образом это может помочь. Соседка закончила свою «аппликацию» и молча надела губку на кухонный кран.

Заметив мой недоуменный взгляд, Алена объяснила, что ей надоело бесконечно вытирать влагу, которая остается от губки на краях раковины и вокруг нее, если она забывает ее хорошенько отжать. Если же водрузить губку на носик крана, то избытки влаги, оставшиеся в губке, будут попадать в раковину, а не создавать лужи вокруг нее.