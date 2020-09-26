Зачем я мою духовку разрыхлителем

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Я редко что-то жарю на плите, но обожаю готовить блюда в духовке и каждый день что-то запекаю: рыбу, мясо, овощи. Но от постоянного использования внутри нее скапливается огромное количество жира и нагара.

Обычно я использую для чистки духового шкафа специальные моющие средства, но как-то раз все, чем можно было отмыть въевшуюся грязь, закончилось, а идти в магазин в дождь и ветер и оставлять детей одних совсем не хотелось. И тут я вспомнила странный метод, который мне однажды посоветовала знакомая: протереть духовку разрыхлителем теста. Рекомендация до последнего казалась мне сомнительной, но пекарского порошка у меня полно, поэтому было не жалко.

Я удивилась, когда способ действительно сработал. По эффекту он сравним с лимонной кислотой или содой. Я нанесла разрыхлитель на промоченную водой губку (по консистенции напоминает жидкую кашу), нанесла на жирные поверхности и оставила духовку на пару часов. Налет собрался небольшими комочками, которые потом я с легкостью убрала, протерев чистой тряпкой. Когда под рукой нет моющего средства, разрыхлитель для теста - неплохое решение.