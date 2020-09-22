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Как оттереть нагар со сковороды 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Как оттереть нагар со сковороды
Фото: depositphotos.com
У каждого в доме есть та самая сковорода, которую используют очень редко из-за огромного слоя нагара на ней. Однако не спешите ее выкидывать — есть несколько способов отчистить нагар и дальше пользоваться сковородой. "Рамблер" рассказывает о действенных способах смыть нагар.

Сода и уксус

Самые популярные ингредиенты для того, чтобы отмыть в доме сильные загрязнения. Этот дуэт подойдет и для нагара. Положите сковородку в раковину и засыпьте содой. Сверху полейте массу 9% уксусом. Вы увидите шипучую пену, не пугайтесь ее — подождите 30-60 минут, врем зависит от интенсивности загрязнения. После помойте сковороду водой и жидкостью жесткой губкой.

Сода и вода

Этот способ не подойдет для тефлоновых и алюминиевых сковородок. Для него вам понадобится сода и теплая вода. Смешайте их в равных количествах, возьмите перчатку и "отскрабируйте" сковороду полученным раствором. Нагар не сойдет за раз, поэтому процедуру нужно будет повторить пару раз.

Тепловой метод

Один из самых популярных в избавлении от нагара, но делать это необходимо вне дома, так как для метода используется горелка. Нужно нагреть сковороду горелкой, а потом поставить под теплую воду, От перепада температур нагар отойдет сам, и вы сможете отодрать его простым скребком. Важно, чтобы вода была именно теплой, иначе сковорода может лопнуть.

Кипячение

Возьмите большую кастрюлю, куда поместить целая сковорода полностью и залейте ее водой. В раствор добавьте брусок хозяйственного мыла и 50 граммов соды. Доведите воду до кипячения, и на протяжении этого времени в ней должна быть сковорода. Кипятить нужно 30-40 минут, а после помыть посуду.
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