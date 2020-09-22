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Назван самый токсичный предмет, которые есть в холодильнике каждой хозяйки 

Passion.ru и ещё 1 9 часов назад
Назван самый токсичный предмет в холодильнике
Фото: Depositphotos
Эксперты рассказали о высокой потенциальной опасности контейнеров для хранения еды, в которых россияне сохраняют свои продукты свежими.
Как передает онлайн-издание msn, подобные тары существенно экономят пространство в холодильнике, однако в составе пластика, из которого они сделаны, может содержаться бисфенол А, известный по обозначению BPA, который используют в производстве контейнеров еще с 1960-х годов, потому неудивительно, что он очень распространен сегодня. Им же часто покрывают внутреннюю часть консервных банок и бутылочные крышки.
Однако, когда еда вступает в контакт с пластиком, металлом или другим материалом, возникает вероятность, что ВРА проникнет в нее. Это вещество отрицательно влияет на здоровье людей: отрицательно сказывается на мозге беременных женщин и плода, влияет на развитие детей и повышает давление у взрослых. Именно по этой причине еще в 2012-2013 годах Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США запретило использовать этот компонент для производства кружек для питья, детских бутылочек и другой посуды.
Кроме того, эксперты советуют снизить до минимума количество консервированных продуктов в рационе, не ставить разогреваться в микроволновке еду в пластиковых контейнерах, чтобы избежать высвобождения этого токсина, а продукты в холодильнике лучше хранить в стеклянной или металлической таре.
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