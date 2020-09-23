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Вещи, которые нельзя протирать бумажными полотенцами 

Kdpconsulting.ru 8 часов назад
Вещи, которые нельзя протирать бумажным полотенцем
Фото: Depositphotos
Удобство не означает хороший результат. Поберегите природу — в этих случаях бумажные полотенца не просто бесполезны, но и могут сделать только хуже. И вот какие поверхности ими протирать не стоит.

Разделочные доски

Если вы привыкли собирать сок от мяса, овощей или фруктов бумажными полотенцами, вряд ли это процесс приносит вам удовольствие. Впитать всю жидкость бумага не может, зато сама быстро размокает, превращаясь в кашу.

Деревянная мебель

У мебели, сделанной из натурального массива, пористая и текстурная поверхность. Не пытайтесь протирать пыль с нее бумажными полотенцами (ни влажными, ни сухими). Волокна целлюлозы могут забиться внутрь «рисунка» и достать их оттуда будет практически невозможно.

Электронные устройства

Бумажные полотенца категорически не подходят для ухода за смартфоном, экраном ноутбука и телевизора. Несмотря на внешнюю мягкость, бумага может оставить на поверхности гаджетов микротрещины. Единственный безопасный материал для чистки электронных устройств — микрофибра.

Очки

Линзы очков также чувствительны к внешнему воздействию. Протирая их бумажными полотенцами, вы рискуете не только повредить поверхность, но и оставить на ней волокнистую пыль от целлюлозы, которая помешает обзору.

Ковер

Случайно пролили напиток на ковер? Не пытайтесь собрать его бумажным полотенцем или салфеткой. Мокрая бумага почти гарантировано распадется на мелкие частицы, которые забьются в ворс и только ухудшат ситуацию. Вместо этого используйте чистую ткань или посудную губку.

Зеркала и окна

Полировать стекло бумажным полотенцем — значит, свести на нет всю работу. Ворсинки от бумаги непременно прилипнут к поверхности, и окно придется мыть снова. Для полировки больше подходят салфетки из микрофибры, колготки или обычная газета.

Салон автомобиля

Никогда не протирайте приборную панель и другие части интерьера автомобиля бумажными салфетками! Удалить пыль и загрязнения сами по себе они не могут. При использовании специальных чистящих спреев бумажные полотенца оставляют тонкий и липкий слой из волокнистой пыли, который еще больше притягивает грязь.

Черная одежда

Вы пролили воду на одежду и уже тянетесь за бумажным полотенцем или салфеткой? Это очень плохая идея. Белые ворсинки непременно останутся на ткани, только ухудшив ситуацию. А что самое ужасное — отстирать их с ткани практически невозможно.
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