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Как очистить лоточки стиральной машинки от известкового налета 

Kdpconsulting.ru 6 часов назад
Как очистить лоточки стиральной машинки от извести
Фото: Kdpconsulting.ru
Стиральная машина — просто потрясающее изобретение человечества! Не представляю даже, как я раньше стирала вручную, прополаскивала, отжимала. Это же такой труд, в особенности, если нужно постирать верхнюю одежду, постельное белье или плед. Сейчас все намного проще: закинул вещи в барабан, выбрал нужную температуру и режим стирки, и машинка работает, а ты сидишь и ждешь, когда нужно будет развесить белье.
Вот только за стиральной машинкой нужно тщательно следить, ведь со временем внутри может накапливаться известковый налет, ржавчина, плесень. К примеру, очень неудобно и трудно очищать лотки для порошка, кондиционера и прочих средств для стирки. Но я нашла простой, бюджетный способ, как быстро оттереть машинку от неприятного налета!
Каждой хозяйке хочется, чтобы стиральная машинка служила как можно дольше. Сейчас такая техника достаточно дорогая, и стоит бережно к ней относиться. Со временем внутри отсеков скапливается налет и накипь, которые, как не старайся, достаточно сложно оттереть. Я пробовала тереть с хлоркой и жесткой теркой, пыталась соскрести ножом, но этим я только поцарапала пластик. Все безрезультатно!

Откуда появляется налет в машинке?

Жесткая вода из водопровода оставляет свои следы на машинке. Именно поэтому и появляется известковый налет. А мне даже раньше казалось, что это каким-то образом прикипел к пластмассе стиральный порошок. Хотя доля правды в этом есть, помимо известкового налета остаются на поверхности машинки и частички порошка. А все вместе это дает ядреную смесь, которую очень сложно отмыть.

Вот, как я шла к чистоте лоточков!

Сначала я решила попробовать хлорное средство, которое использовала для мытья унитаза. Мне казалось, что входящие в состав такой жидкости кислоты должны просто сжечь известь быстро и эффективно! Но у меня только получилось отбелить сам лоток, а налет остался на прежнем месте.
Тогда я решила попробовать другую кислоту — лимонную. Просто взяла и посыпала ею налет, а чтобы реакция была еще более впечатляющей, сверху я налила уксус. Ничего опять не получилось. Конечно, все шипело, но так и осталось на своем прежнем месте.
Я уже начала листать старую книжку по домоводству, и искать какие-нибудь сверхъестественные способы очистки. И нашла. В рецепте фигурировал только один ингредиент — уксусная кислота. Я налила ее в лоток, но потерев, поняла, что толку опять нет. Тогда я решила просто залить поверхность уксусом и оставить его на ночь. Если не терпится, то нужно оставить уксус в «кармашках» хотя бы на несколько часов. И у меня получилось оттереть налет обычной губкой! Донышко стало гладким и чистым. Если бы еще не мой косяк с соскабливанием ножом, то машинка была бы, как новая!

Какие выводы я сделала?

Прежде чем начинать борьбу с застарелыми трудно выводимыми пятнами, стоит почитать какую-нибудь информацию в книгах или интернете.
Ни в коем случае нельзя отскребать налет ножом или другими острыми предметами.
Стоит почаще заниматься очищением стиральной машинки, чтобы все загрязнения быстро оттирались.
При работе с уксусом обязательно нужно надевать перчатки, а можно еще и что-нибудь на нос, типа респиратора или хотя бы медицинской повязки.
И не стоит сразу же бежать за уксусом и заливать его в машинку. Протестируйте средство на небольшом участке. Потому что не каждый пластик способен выдержать разрушительное действие уксусной кислоты. В таком случае вам придется подыскать более щадящие способы избавления от известкового налета.
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