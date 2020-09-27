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Что будет, если редко менять постельное белье 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Что будет, если редко менять постельное белье
Фото: depositphotos.com
Нет ничего важнее крепкого здорового сна. Его качество зависит от множества факторов, в том числе и от постельного белья. «Рамблер» расскажет, как часто нужно его менять, чтобы сделать пребывание в постели комфортным и безопасным.
Ткань имеет свойство впитывать в себя частички пыли, которая является одним из распространителей вредных микроорганизмов: вирусов, споров, бактерий. Вдыхание пыли провоцирует риск возникновения аллергических реакций, проблемы дыхательной системы, воспаления слизистой, ослабление иммунитета.
Кроме того, если долго не менять белье, в нем может завестись постельный клещ, который питается отмершими клетками эпителия. Продукты его жизнедеятельности могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. Вывести насекомое самостоятельно практически невозможно, так что придется обращаться в специальную службу.
Тогда напрашивается вопрос: как часто нужно менять постельное белье? Это зависит от многих факторов, например, уровня потливости или наличия домашних питомцев — в таком случае стирать белье нужно каждую неделю. Если у вас нет аллергии, открытых ран, вы не едите в постели и не спите без одежды, то менять его можно раз в две недели.
Если игнорировать это правило, то изменения экосистемы кожи могут вызвать появление прыщей и розацеа, особенно если у вас чувствительная, атопичная и проблемная кожа. Кроме того, велик риск появления экземы или дерматита.
Стирать постельное белье следует при температуре 60 °C, а иногда и выше. Все зависит от плотности ткани и степени ее загрязненности.
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