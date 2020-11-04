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Беременность

Почему я никогда не сливаю жир в раковину 

Мира Маркина 4 часа назад
Почему я никогда не сливаю жир в раковину
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Я всегда ненавидела уборку по дому во всех ее проявлениях: начиная от мытья полов и заканчивая мытьем посуды. Однако, когда мы с моим мужчиной начали жить вместе, то договорились — разделять домашние хлопоты будем на двоих. Я очень хотела, чтобы он нанял домработницу, но супруг заявил, что пока не хочет тратить на это деньги. Я, конечно, расстроилась, но смирилась.
Договорились мы, что муж пылесосит, протирает пыль и моет ванную, а я делаю все остальное. Конечно, в это остальное входило и мытье посуды. Раньше у меня была посудомойка, и я особо не заморачивалась. Теперь у нас ее нет, и чтобы упростить свою жизнь, я начала гуглить разные способы, как облегчить жизнь домохозяйки. В целом, все советы были предсказуемы, но одна рекомендация меня просто поразила. В ней говорилось о том, что жир, оставшийся на посуде, нельзя выливать в раковину.
Дело в том, что он хоть и смывается моющим средством и горячей водой, оказавшись в трубах, жир оседает на них. Впоследствии это, во-первых, приводит к засору, а, во-вторых, к неприятному запаху. Чтобы не вызывать сантехника каждую неделю и при этом не использовать химию, опытные хозяйки советуют сливать в трубу как можно меньше "неправильных" предметов и жидкостей. А остатки жира вполне можно складывать в водонепроницаемый пакет, а затем отправлять его в мусорное ведро.
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