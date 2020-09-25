Подержанные вещи, которым точно не место у вас дома

Не секрет, что на блошиных рынках, торговых онлайн-площадках и в комиссионных магазинах можно купить вещи отличного качества по смешной цене. Этим пользуются миллионы наших сограждан, покупающие с рук что угодно, начиная от посуды и одежды и заканчивая бытовой техникой. Но специалисты утверждают, что многие подобные вещи могут принести не радость и пользу, а огорчения и проблемы.

Обувь

Подержанная обувь — одна из самых частых покупок на рынке подержанных товаров. Казалось бы, что может быть плохого в том, чтобы купить за копейки брендовые туфли, которые кто-то аккуратно носил несколько дней? Но медики предупреждают о том, что покупка ношеной обуви — это одна из самых неудачных идей.

Внутри туфель или кроссовок могут оказаться споры грибков и опасных бактерий, которые будут не прочь заполучить нового владельца. Также обувь, которую уже носили, могла принять форму стопы прежнего хозяина и в ней вам будет просто дискомфортно.

Пылесос

В современных пылесосах пыль и грязь собирается в специальных мешках, на фильтрах и в колбах. Считается, что заменив «расходники» и промыв емкость для пыли, мы полностью избавляем эту бытовую технику от ее истории. К сожалению, это не так и работавший где-то пылесос вряд ли будет как новый.

Если разобрать аппарат, то можно увидеть, что внутри, среди деталей и узлов, будет полно пыли. Корпус пылесоса далеко не герметичен и в него при работе попадают всевозможные загрязнения. Вместе с подержанной техникой вы принесете в дом чужой мусор, а также аллергены, споры грибков и пылевых клещей.

Детские игрушки

Мягкие, резиновые или пластиковые игрушки находятся с ребенком в самом близком контакте. Он их обнимает, облизывает или жует, а часто даже укладывает возле себя в постель. Не новые игрушки могут быть прибежищем болезнетворных бактерий, яиц паразитов, грибков и даже жилищем клопов и клещей.

Врачи предупреждают, что даже тщательно выстиранная в горячей воде с моющими средствами игрушка не гарантирует стерильность, особенно если она мягкая. Существует множество инфекций, которые способны выдерживать значительное повышение температуры, а яйца некоторых кишечных паразитов могут выдержать даже кипячение.

Строительные материалы и конструкции

Покупка деревянных балок, окон и дверей, уже бывших когда-то в употреблении — идея не очень хорошая. Во-первых, вы не можете быть уверены, что эти изделия сохранили свои эксплуатационные качества и у них нет скрытых дефектов. А во-вторых, достаточно велика вероятность, что в деревянных конструкциях скрываются термиты или другие насекомые, разрушающие древесину. Они могут «доесть» свое окно и перейти на другие детали вашего дома или мебель.

Но это не единственная неприятность. Министерство здравоохранения Миннесоты предупреждает, что в деревянных строительных конструкциях, изготовленных до 1980 года, могут содержаться опасные химические соединения со свинцом. Когда-то краска для дерева, производилась по совсем не экологичной технологии. В странах бывшего Советского Союза такие покрытия использовались и после 80-х, так что наши деревянные окна и двери могут быть опаснее американских.

Матрасы

Если даже вам посчастливится наткнуться на б/у матрас в идеальном состоянии по символической цене, лучше откажитесь от такой покупки. Вы не можете знать историю этой вещи — возможно, на ней кто-то умер или внутри находятся клещи, блохи и споры опасной плесени.

К тому же матрасы, даже совсем недолго бывшие в использовании, впитывают выделения людей, которые на них спали, например, пот и слюну. Может быть и так, что на матрасе нежились домашние животные, внося свою лепту в его биологическое загрязнение. Даже если матрас был тщательно обработан, абсолютно чистым он никогда уже не будет.

Подушка

Все что было сказано выше о матрасах, можно применять и к подушкам. С той только разницей, что вероятность получить аллергию или инфекцию от этих постельных принадлежностей будет на порядок выше. Кроме невидимых глазу бактерий и пылевых клещей в толще подушки могут скрываться и клопы. Энтомологи утверждают, что эти кровососущие насекомые могут жить без пищи в мягкой мебели и постельном белье около года.

Детская кроватка

Детские кроватки — слишком ответственная мебель, чтобы полагаться при ее покупке на слова продавца и, тем более, на случайность. Кроватка может быть настоящим рассадником инфекции и домом для паразитов, а кроме этого, нет уверенности, что ее конструкция безопасна. Кровать могли непрофессионально отремонтировать и она при случае развалится под вашим малышом.

Электроприборы

Статистика говорит о том, что компьютеры, телевизоры, холодильники и стиральные машины — это самые ходовые товары на рынке подержанных вещей. Но стоит сказать, что это и самые опасные приобретения. Блок питания или сетевой шнур электроприбора могут быть повреждены и короткое замыкание случится в любой момент. Кроме пожара такая техника может грозить и поражением электрическим током — никто не знает, кто и как ее эксплуатировал или ремонтировал до вас.

Советский хрусталь

Если вы коллекционер советских артефактов и собираете ностальгическую экспозицию доперестроечного быта, то хрусталь можно покупать без опасений. Но если вы решили тряхнуть стариной и просто разнообразить свою повседневную посуду антиквариатом, то лучше воздержитесь от такого приобретения. Старый хрусталь изготавливался с использованием свинца и его контакт с пищевыми продуктами, в том числе с алкоголем, просто недопустим.

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Старая посуда

Раньше требования к посуде были не такими высокими как сегодня, поэтому старые тарелки, чашки и кастрюли могут содержать вещества, которые сегодня строго запрещены. В металлической посуде могут быть опасные соединения свинца, хрома и цинка, а в стеклянной или фарфоровой — токсичные красители.

Но даже в том случае, если 40−50 лет назад посуда была абсолютно безопасной, спустя годы гарантии, что она не нанесет вам вред, никто уже не даст. Тем более, никто не знает, что готовилось и хранилось в этих кастрюлях и соусниках десятилетия назад. Старую посуду можно покупать лишь как элемент декора или предмет коллекционирования, но никак не в качестве кухонной утвари.

Защитные шлемы

Следует помнить, что защитные шлемы для мотоциклистов, велосипедистов, горных лыжников рассчитаны на единичное воздействие. Это означает, что если они уже однажды спасли чью-то голову, то нельзя сказать наверняка, смогут ли повторить это снова. Даже идеальный внешне шлем может иметь микротрещины, которые сделают его полностью бесполезным с точки зрения безопасности.

Ковры

Старые ковры — это настоящие инкубаторы для плесени, грибков, клещей и болезнетворных бактерий. Кроме этого, они могут хранить в себе опасные аллергены и неистребимые запахи, которые вы можете не заметить при покупке. Да, новый ковер обойдется вам дороже, но он не подвергнет риску ваше здоровье.

Старые приборы

Мало кто из мужчин удержится от соблазна купить с рук за копейки винтажные авиационные часы, диковинный морской навигационный прибор или загадочное устройство со светящими в темноте шкалами и переключателями. Многие покупают такие вещи для придания интерьеру особой атмосферы и… сильно рискуют. Дело в том, что многие приборы, выпущенные в СССР, особенно профессиональные, содержат радиоактивные соединения.

Наиболее опасны те самые часы и барометры со светящимися в темноте стрелками и делениями. То, что мы с детства называем фосфором — это опасные для жизни компоненты, выделяющие радиоактивный газ радон-222. Да и сами эти вещества со временем разрушаются, изменяют свои свойства и, превращаясь в пыль, оседают на предметах вокруг и на поверхности наших легких. Контакт с такими химическими соединениями может за короткое время стать причиной онкологического заболевания.