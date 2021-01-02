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Как отстирать йод с одежды с помощью молока 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Как отстирать йод с одежды с помощью молока
Фото: depositphotos.com
Открыть флакон с йодом и не пролить его на руки или одежду — задача почти невыполнимая. Однако, если с кожи он со временем отмывается, вывести его с вещей очень сложно. "Рамблер" рассказывает, как отстирать йод в домашних условиях.
Первое, что нужно сделать, если йод попал на одежду, — промокнуть его салфеткой, чтобы как можно меньше жидкости впиталось в ткань, и было проще все отстирать.
Для того, чтобы отмыть пятно, необязательно нести вещь в химчистку. Можно воспользоваться подручными средствами. Например, в борьбе с йодом хорошо помогает молоко. Необходимо замочить в нем испачканную одежду и оставить замачивать на 20 минут. Если после этого пятно не вывелось, нужно дополнительно потереть его хозяйственным мылом.
Молоко — не единственный способ отстирать йод. Можно также использовать нашатырный спирт: нужно протирать пятно намоченными ватными дисками до тех пор, пока оно не исчезнет.
Еще один более долгий, но эффективный метод, — насыпать на участок пищевую соду и залить его уксусом. Смесь нужно оставить, как минимум, на пять часов. Однако сода и уксус могут испортить деликатные ткани.
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