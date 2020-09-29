В России назвали товары, которые пользуются наибольшей популярностью на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В частности, в сентябре резко выросли продажи защитных масок и перчаток: на 37 и 47 процентов соответственно по сравнению с сентябрем. Причем некоторые онлайн-ретейлеры — Wildberries и Ozon — увидели рост спроса на одноразовые маски выше 100 процентов.

В то же время, в категории антисептиков, наоборот, падение — минус 17 процентов за месяц. Это связано с тем, что дезинфицирующие средства уже есть в общественных местах, офисах и торговых точках. В целом закупки средств индивидуальной защиты оказались цикличными: россияне обычно покупают их в начале и середине месяца: после получения зарплаты и аванса, указывает издание.