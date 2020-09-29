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Названы самые популярные товары в России на фоне распространения коронавируса

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад
В России назвали товары, которые пользуются наибольшей популярностью на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
В частности, в сентябре резко выросли продажи защитных масок и перчаток: на 37 и 47 процентов соответственно по сравнению с сентябрем. Причем некоторые онлайн-ретейлеры — Wildberries и Ozon — увидели рост спроса на одноразовые маски выше 100 процентов.
В то же время, в категории антисептиков, наоборот, падение — минус 17 процентов за месяц. Это связано с тем, что дезинфицирующие средства уже есть в общественных местах, офисах и торговых точках. В целом закупки средств индивидуальной защиты оказались цикличными: россияне обычно покупают их в начале и середине месяца: после получения зарплаты и аванса, указывает издание.
Также граждане активно скупают продукты для укрепления иммунитета: чеснок, имбирь и лимоны.
«Люди активно занимаются самолечением, используют народную медицину, стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами», — прокомментировал председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Резкого спроса на противовирусные препараты пока нет.
По состоянию на 28 сентября в России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, всего с начала эпидемии заболели свыше миллиона человек. В Роспотребнадзоре рост числа инфицированных назвали ожидаемым и указали, что новые ограничения не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики.
С очередным обращением к россиянам выступил и президент Владимир Путин. Он сказал, что борьба с распространением вируса продолжается и призвал россиян не терять бдительности.
Дом и сад,Андрей Карпов,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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