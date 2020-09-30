Раскрыто, как правильно срывать яблоки с веток 

Смотрите видео и узнайте, как правильно снимать блоки с веток, чтобы они сохранили внешний вид. Идеальным временем для сбора урожая считается время после дождя, но яблоки должны обсохнуть до того, как их соберут, чтобы при хранении на них не образовывалась гниль. Кроме того, отрывать плодоножку необходимо аккуратно, в противном случае на следующий год на этом месте может не завязаться плод. Какие ещё тонкости существуют в сборе яблок, расскажет ролик.