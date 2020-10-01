Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Опытные дачники раскрыли, как надо хранить картошку 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как опытные дачники хранят картошку месяцами. Выкопать урожай — это ещё половина дела. Не менее важно правильно заложить корнеплоды на хранение, чтобы они не испортились до весны. Первое, что нужно сделать, — разделить картофель по сортам. Дело в том, что рано созревающий картофель долго не хранится, так что его нужно съесть в первую очередь. Ролик расскажет, что делать дальше, чтобы на столе постоянно была свежая картошка.
Ранее «Рамблер» рассказывал про 5 способов использовать опавшую листву на даче.
Дом и сад , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какую замороженную еду нельзя покупать
Какую замороженную еду нельзя покупать
Рынска показала шикарный памятник на могиле мужа
Рынска показала шикарный памятник на могиле мужа
Малышева назвала три «суперпродукта»
Малышева назвала три «суперпродукта»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Определен первый признак качественного зеленого чая
02:35
Определен первый признак качественного зеленого чая
Еда
Опытные дачники раскрыли, как надо хранить картошку
02:31
Опытные дачники раскрыли, как надо хранить картошку
Дом и сад
26-летняя девушка обзавелась талией, как у дошкольницы
00:50
26-летняя девушка обзавелась талией, как у дошкольницы
Красота
Самые громкие измены российского шоу-бизнеса
11:36
Самые громкие измены российского шоу-бизнеса
Любовь Звёзды
Раскрыты мифы о лазерной эпиляции
06:13
Раскрыты мифы о лазерной эпиляции
Красота
Россиянам объяснили, как определить хороший мед
02:48
Россиянам объяснили, как определить хороший мед
Еда
Раскрыто, как правильно срывать яблоки с веток
03:15
Раскрыто, как правильно срывать яблоки с веток
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение