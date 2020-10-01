Опытные дачники раскрыли, как надо хранить картошку 

Смотрите видео и узнайте, как опытные дачники хранят картошку месяцами. Выкопать урожай — это ещё половина дела. Не менее важно правильно заложить корнеплоды на хранение, чтобы они не испортились до весны. Первое, что нужно сделать, — разделить картофель по сортам. Дело в том, что рано созревающий картофель долго не хранится, так что его нужно съесть в первую очередь. Ролик расскажет, что делать дальше, чтобы на столе постоянно была свежая картошка.