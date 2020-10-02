Стыдные ошибки, которые допускают горе-хозяйки

Совсем необязательно становиться профессиональным шеф-поваром, чтобы готовить вкусные блюда для всей семьи. Многие из нас освоили кулинарные азы благодаря мамам и бабушкам, а кто-то при помощи рецептов в Сети. Однако, даже несмотря на это, подчас мы все равно допускаем глупые ошибки на кухне. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Выпечка на глаз

Профессионалы не дадут соврать, выпечка — это целая наука. Вот почему здесь очень важно рассчитывать ингредиенты правильно и отказаться от импровизаций, если вы не имеете должного опыта. В противном случае, блюдо может просто не получиться, ингредиенты будут потрачены впустую, а настроение непременно испортится.

Хранение помидоров в холодильнике

Мы привыкли считать, что все фрукты и овощи следует хранить в холодильнике. Вот только это большое заблуждение. В частности, при комнатной температуре должны храниться помидоры. Пониженная температура изменяет их химический состав и делает их менее приятными на вкус, поэтому хранить их в холодильнике — ошибка.

Определение готовности мяса на глаз

На глаз определить, готов ли стейк, не так просто, как кажется. По признанию самих поваров, для этого требуется недюжинный опыт. Если же его нет, мясо очень легко передержать, из-за чего оно станет сухим и лишится своих вкусовых качеств. Чтобы проблем с приготовлением мяса не возникло, эксперты советуют использовать специальный термометр, который втыкается в кусок и показывает температуру его внутренней части. Как правило, полная прожарка достигается при температуре от 71 градуса по Цельсию.