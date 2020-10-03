6 вещей в доме, которые крадут молодость 

Каждый предмет, каждый прибор, элементы текстиля и гаджеты в свой дом мы выбираем с большим вниманием и любовью. Дома нам хочется ощущать уют, тепло и полную безопасность. Но мы готовы поспорить, что в большинстве домов можно найти минимум пару невидимых «врагов», которые, помимо создания удобства, могут отбирать у нас красоту. Страшно? Давайте сдернем маски и проанализируем наших домашних «помощников».

Обогреватель

Казалось бы, он выручает в первые холодные осенние дни, когда все мы ждем включения отопления. Но все нагревательные приборы очень сильно сушат воздух в помещении. Этого не сможет не заметить ваша кожа, ведь она тоже начнет терять влагу. Особенно коварны обогреватели, которые создают теплый поток воздуха, являясь при этом тепловыми вентиляторами.

Выход. В идеале стоит вовсе отказаться от использования обогревателей. Лучше надеть уютные носочки и выпить горячего чаю. Ну а если желание включить обогреватель побеждает, включайте вместе с ним увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальный уровень влаги в помещении.

Телефон и планшет

Да и любой гаджет, источающий синий свет. Большинство людей с удовольствием «залипают» в телефоне перед сном, а потом мучаются бессонницей. Результат: темные круги под глазами, уставшая кожа, потому что коллаген вырабатывается в нашем организме именно во сне. Кроме того, если работать с телефоном лежа, изо дня в день, то вы неминуемо заработаете себе второй подбородок.

Выход. Включите на гаджетах фильтр синего света, который влияет на выработку гормона сна — мелатонина. Возьмите за правило не прикасаться к телефону за 2 часа до сна. Это время лучше посвятить ванне с пеной, интересной книге или медитации.

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Микроволновка

О вреде этой кухонной помощницы сказано достаточно много. Пища, разогретая или приготовленная в микроволновой печи, теряет очень много полезных свойств, внутренняя структура продуктов разрушается, и наш организм получает буквально «мертвую» еду вместо полезного блюда. А ведь мы помним правило: мы то, что мы едим! Хотите сияющую кожу на долгие годы? Внимательно следите за своим питанием.

Выход. Утилизируйте микроволновку и взамен ей купите набор небольших сковородок и топленое масло для жарки. Вы не заметите, но каждая клеточка вашего организма обрадуется такому решению!

Гели для душа

Конечно, речь не обо всех ярких и ароматных бутылочках в вашей ванной! Но к покупке средства для тела нужно подходить очень избирательно. Некоторые вещества, которые находятся в составе многих популярных гелей для душа, не только не очищают, а, наоборот, загрязняют поры вашей кожи, так как изготовлены они из нефтепродуктов. Сомнительное удовольствие, согласитесь!

Выход. Выбирайте для себя средства без SLS и парабенов. Один из самых опасных сульфатов — содиум лаурет сульфат (sodium laureth sulfate — SLES). Он высушивает кожу, обволакивает ее маслянистой пленкой и негативно влияет даже на внутренние органы человека. Достойные производители всегда делают пометку на упаковке о том, что в составе средства нет сульфатов. Обращайте на это внимание, и ваша красота всегда будет при вас!

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Наволочка из хлопка

«И что в ней плохого?» — воскликнут многие. Если вы заботитесь о качестве кожи лица, будет лучше заменить наволочки из хлопка на шелковые. Особенно это важно, если вы любите спать лицом в подушку. Волокна хлопка грубоваты для нашего лица и могут оставлять заломы. Шелк же намного приятнее, его гладкая текстура будет касаться вашей кожи, не нанося ей вреда.

Выход. Купите красивое шелковое постельное белье или хотя бы наволочки. В идеале — сменить привычки и начать спать на боку или на спине.