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Пять способов убрать накипь с чайника 

Deita.ru и ещё 1 13 часов назад
Пять способов убрать накипь с чайника
Фото: Deita.ru
Чем можно очистить чайник.

1. Уксус

Чтобы убрать накипь с электрического чайника, нам понадобится на 1 л воды стакан уксуса 9%. Смешиваем уксус с водой в самом чайнике, кипятим и ждём полного остывания. После этого выливаем воду, споласкиваем чайник и, если нужно, промываем чайник губкой для мытья посуды. Удалив всю накипь, обязательно прокипятите чайник 2-3 раза для полного удаления запаха уксуса.

2. Сода

Чтобы избавиться от накипи в чайнике, разбавьте на 1 л воды одну столовую ложку соды, вскипятите и дождитесь полного остывания. После того, как вода в чайнике остыла, слейте воду и промойте чайник губкой для мытья посуды, так вы избавитесь от накипи, которая осталась в чайнике. Если накипь не отмылась легко, повторите процедуру повторно.
После того как вы избавились от накипи, прокипятите 2-3 раза обычную воду, чтобы избавиться от остатков соды и запаха.

3. Лимонная кислота

Для данного способа нам понадобится четыре столовые ложки лимонной кислоты или половинка лимона на 1 л воды. Добавляем сок лимона в воду и кипятим. После кипячения все накипи должны отойти от стенок чайника. Слейте воду после остывания. Чтобы удалить остатки накипи, воспользуетесь губкой для мытья посуды. Если остатки не отходят от стенок чайника, процедуру можно повторить.

4. Эмалированные и металлические чайники

Для того чтобы очистить чайники таких типов, необходимо вскипятить внутри чайника картофельные очистки. После кипячения необходимо дождаться полного остывания и удалить оставшуюся накипь губкой для мытья посуды. Для лучшего эффекта можно повторить процедуру.

5. Рассол

Чтобы избавиться от накипи, нам нужно залить в чайник рассол, предварительно очистив его от мелких частиц овощей, пропустив через сито или марлю и вскипятить чайник. После кипячения слить рассол и промыть чайник губкой. Вся накипь и ржавчина отойдёт от вашего чайника.
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