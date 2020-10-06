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Перец, яйца и не только: что нельзя нагревать в микроволновке 

Мира Маркина 5 часов назад
Что категорически нельзя нагревать в микроволновке
Фото: depositphotos.com
Микроволновая печь — одно из самых популярных устройств на кухне любой хозяйки. С его помощью можно не только разогреть пищу, но также разморозить продукты и даже приготовить кексы.
Однако немногие знают о том, что некоторые вещи нагревать в микроволновке противопоказано. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Одноразовые контейнеры

В частности, упаковка с едой на вынос, пластиковые стаканы и баночки из-под йогурта. Все эти предметы не предназначены для высоких температур, из-за чего под воздействием микроволновой печи они могут попросту расплавиться. Даже если этого удалось избежать, при нагреве пластик нередко выделяет вредные химические вещества.

Острый перец

Перец делает острым вещество капсаицин, которое испаряется при нагревании. Человек, вдохнувший эти пары, может получить сильное жжение в глазах и горле, сравнимое с воздействием на органы перцового баллончика.

Яйца в скорлупе и вареные яйца целиком

Ученые убеждены: при нагревании в микроволновке яйца взорвутся. Все дело в том, что желток разогревается быстрее белка, что и провоцирует взрыв. Если вам необходимо разогреть вареное яйцо, лучше разрежьте его на кусочки или проколите вилкой в нескольких местах.
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