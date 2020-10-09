Бытовые хитрости советских хозяек

В эпоху СССР не было такого избытка товаров и технологий, как сейчас, поэтому людям приходилось приспосабливаться и как-то выкручиваться. Вместо покупки чего-то нового, предпочтение отдавалось починке старых вещей, либо их альтернативному применению в быту. «Рамблер» сделал подборку лайфхаков, которые могут использовать и современные хозяйки.

Заточка ножей в мясорубке

Оказывается, если пропустить через мясорубку хорошенько высушенный хлеб, то можно не только получить панировочные сухари, но и заточить притупившиеся ножи в приборе.

Чистка плиты

Популярное домашнее средство для чистки плиты — смесь сухой горчицы и соды. Этой кашицей посыпали поверхность плиты на час, а затем смывали влажной тканью. Чтобы удалить жирные пятна с плиты, нужно горячую поверхность посыпать солью, а затем протереть бумагой.

«Ремонт» капроновых колготок

Капрон зашивали светлым волосом, который делал заплату абсолютно незаметной и позволял носить колготки еще долгое время после ремонта. Чтобы зашивать капрон было удобно, его аккуратно натягивали на лампу, тогда место расхождения скрывалось максимально тщательно.

Создание терморучки

Чтобы не обжигаться о ручки крышек кастрюль и сковородок, под них засовывали обычные винные пробки. Многие настолько привыкли к этому, что продолжают проделывать этот трюк по сей день.

Устранение засора

В раковину нужно всыпать стакан соды, залить стаканом 9% уксуса и сразу же заткнуть слив тряпкой, чтобы пена не пошла вверх. Через 10 минут следует вылить в раковину чайник кипятка. Такой способ позволяет прочистить засор и смыть остатки загрязнений.

Чистка украшений

В Советском союзе хозяйки чистили серебряные украшения, а также столовые приборы с помощью зубного порошка или лимонного сока. Это быстрый и эффективный способ, когда нужно навести красоту и блеск.

Растяжка обуви

Чтобы растянуть обувь «советским» способом, нужно поместить в каждый ботинок по полиэтиленовому пакету, наполненному водой, а затем положить обувь в морозилку. Через некоторое время ботинки станут больше примерно на размер.

Создание крючков

Старые зубные щетки в СССР не выбрасывали. Их нагревали над включенной плитой, пока они не начинали гнуться и формировали из них крючки. Самодельные держатели использовали для удобного хранения полотенец в ванной, а также для разных продуктов и предметов на балконе, вещей на задней части двери.

Хранение лука

Существует простой и эффективный способ хранения репчатого лука, известный с советских времен и до сих пор остающийся актуальным. Для того, чтобы луковицы хранились несколько месяцев и не портились, нужно поместить их в капроновый чулок, при чем после каждой луковицы следует завязывать узелок.