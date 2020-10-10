Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Как я избавляюсь от катышек на одежде 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как я избавляюсь от катышек на одежде
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Катышки на одежде — очень неприятное явление. И чтобы от них избавиться, некоторые часами сидят над одной вещью и отрывают их вручную. А другие и вовсе просто выбрасывают одежду. Для себя я выделила несколько способов, с помощью которых можно быстро и эффективно избавиться от катышек на одежде при помощи подручных средств.
Главными причинами появления катышек являются неправильное хранение одежды или неправильный способ ее стирки. И избавиться от этого явления можно исключительно механическим способом. Например, при помощи бритвенного станка. Однако следует быть предельно осторожным, чтобы не повредить вещь. Для этого нужно следовать нескольким правилам: сильно натянуть ткань, не использовать новую бритву, проводить станком по вещи снизу вверх.
Также от катышек можно использовать скотч или ролик с липкой лентой. Однако стоит добавить, что эти приспособления помогут избавиться лишь от едва появившихся катышек.
В интернете также многие советуют использовать в этом непростом деле ножницы, расческу, жесткую сторону губки для посуды и даже наждачную бумагу.
Если же у вас нет времени и сил возиться с катышками, но при этом вы хотите сохранить вещь, то отдайте ее в химчистку, где ее профессионально обработают и избавят от следов износа.
Чтобы в будущем избежать появления катышек, следует внимательно изучить бирку на одежде, где сказано о том, как правильно ухаживать за вещью.
Видео дня. На какой подушке лучше всего спится
Женский форум 2
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лещенко пожаловался на огромные убытки
Лещенко пожаловался на огромные убытки
Что нельзя делать после расставания
Что нельзя делать после расставания
Причины, по которым стоит заменить сливочное масло
Причины, по которым стоит заменить сливочное масло
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
03:24
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
Звёзды Здоровье
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Женитьбе Шуфутинского помешали
00:20
Женитьбе Шуфутинского помешали
Звёзды
У «спившейся» Овсиенко новое горе
03:14
У «спившейся» Овсиенко новое горе
Звёзды
Рудковскую обвинили в наживе на детях
02:53
Рудковскую обвинили в наживе на детях
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение