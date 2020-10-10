Как я избавляюсь от катышек на одежде 

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Катышки на одежде — очень неприятное явление. И чтобы от них избавиться, некоторые часами сидят над одной вещью и отрывают их вручную. А другие и вовсе просто выбрасывают одежду. Для себя я выделила несколько способов, с помощью которых можно быстро и эффективно избавиться от катышек на одежде при помощи подручных средств.

Главными причинами появления катышек являются неправильное хранение одежды или неправильный способ ее стирки. И избавиться от этого явления можно исключительно механическим способом. Например, при помощи бритвенного станка. Однако следует быть предельно осторожным, чтобы не повредить вещь. Для этого нужно следовать нескольким правилам: сильно натянуть ткань, не использовать новую бритву, проводить станком по вещи снизу вверх.

Также от катышек можно использовать скотч или ролик с липкой лентой. Однако стоит добавить, что эти приспособления помогут избавиться лишь от едва появившихся катышек.

В интернете также многие советуют использовать в этом непростом деле ножницы, расческу, жесткую сторону губки для посуды и даже наждачную бумагу.

Если же у вас нет времени и сил возиться с катышками, но при этом вы хотите сохранить вещь, то отдайте ее в химчистку, где ее профессионально обработают и избавят от следов износа.

Чтобы в будущем избежать появления катышек, следует внимательно изучить бирку на одежде, где сказано о том, как правильно ухаживать за вещью.