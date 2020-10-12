Как грязные окна влияют на здоровье человека 

"Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть", — сказал Антон Ястребцев.
"Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", — объясняет Антон Ястребцев.
"Состав пыли летом и зимой разный. Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа, хлориды. Нужно смывать это и летом, и зимой. Мыть лучше специальными препаратами", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.