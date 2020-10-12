Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Как грязные окна влияют на здоровье человека 

РИА Новости и ещё 11 7 часов назад
Как грязные окна влияют на здоровье человека
Фото: РИА Новости
Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Чем выше освещенность помещения, чем больше в нем естественного света, тем комфортнее там человеку. Это подметили еще гигиенисты XIX века, поэтому в старых домах вы обнаружите окна во всех помещениях, включая кладовки, туалеты и ванные. Считалось, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

"Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть", — сказал Антон Ястребцев.

Есть опосредованная связь между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах, рассказал эколог.

"Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", — объясняет Антон Ястребцев.

Мыть окна лучше два раза в год, отметил эколог-эксперт.

"Состав пыли летом и зимой разный. Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа, хлориды. Нужно смывать это и летом, и зимой. Мыть лучше специальными препаратами", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.

Видео дня. Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом В Афинах напали на Михаила Саакашвили В Афинах напали на Михаила Саакашвили
Женский форум
Дом и сад , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые едят только в России
Продукты, которые едят только в России
Что будет, если употреблять только кипяченую воду
Что будет, если употреблять только кипяченую воду
Эксперты рассказали, как вычислить коренную москвичку
Эксперты рассказали, как вычислить коренную москвичку
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Что будет с телом, если ежедневно стоять в планке
09:58
Что будет с телом, если ежедневно стоять в планке
Здоровье
Врач рассказала, как пережить новую пандемию
04:04
Врач рассказала, как пережить новую пандемию
Здоровье Психология
Телезвезда призналась, что ее сын неизлечимо болен
02:35
Телезвезда призналась, что ее сын неизлечимо болен
Звёзды Дети
Стало известно, что находят в магазинных пельменях
20:00
Стало известно, что находят в магазинных пельменях
Еда Здоровье
Настоящие имена российских звезд
02:11
Настоящие имена российских звезд
Звёзды
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение