Как грязные окна влияют на здоровье человека 

Мытье окон, оказывается, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья. Почему нужно их мыть не реже двух раз в год, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Чем выше освещенность помещения, чем больше в нем естественного света, тем комфортнее там человеку. Это подметили еще гигиенисты XIX века, поэтому в старых домах вы обнаружите окна во всех помещениях, включая кладовки, туалеты и ванные. Считалось, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

"Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть", — сказал Антон Ястребцев.

Есть опосредованная связь между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах, рассказал эколог.

"Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", — объясняет Антон Ястребцев.

Мыть окна лучше два раза в год, отметил эколог-эксперт.