Обустраивая собственный балкон, нужно помнить о том, что некоторые вещи на нем делать категорически запрещается. Иначе есть шанс нарваться на штраф, порой весьма внушительный. О том, каких ошибок в эксплуатации балкона следует избегать, рассказывает “Рамблер”.
Готовить
Стоит отказаться от идеи поставить на балконе мангал и наслаждаться ароматом и вкусом свежеприготовленного на углях шашлыка. По правилам противопожарного режима использование открытого огня запрещено на балконах и лоджиях жилых домов. Таково постановление Правительства РФ
1216 от 20 сентября 2019 года. Нарушение этого постановления грозит штрафом или даже уголовной ответственностью.
Кстати, курение на балконе тоже не поощряется, но в том случае, если бросать непогашенные окурки с балкона, стряхивать на улицу пепел и т.п. В данном случае курильщику может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей и даже уголовная ответственность.
Кричать
Помните, как в детстве мама звала вас с балкона обедать. И неважно, что жили вы на десятом этаже! А вот вечером кричать на балконе, распевать песни и даже просто громко смеяться мы вам не советуем. “Закон о тишине” гласит, что нарушение тишины с 23 часов до 7 утра в Москве и с 22 часов до 8 утра в других регионаха карается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. В выходные дни вести себя тихо придется с 22 вечера до 10 утра.
Устраивать на балконе склад
Типично советская привычка хранить на балконе всякий хлам, который “авось пригодится”, к счастью, уходит в прошлое. Но все еще есть люди, которые складируют на балконах и покрышки автомобилей, и велосипеды, и много других весьма тяжелых вещей. Запретить это делать вам, разумеется, вряд ли кто-то может, но стоит помнить, что устроенная на балконе свалка нарушает Правила эксплуатации жилого фонда. Штраф за это составляет 1500 рублей.
Украшать балкон цветами
Не ожидали? Тем не менее, это так. Вернее, вы беспрепятственно можете ставить горшки и кашпо с растительностью с внутренней стороны балкона, что же касается изменения его внешнего облика, то тут можно нарваться на штраф в размере 2500 рублей. У каждого дома, как правило, есть паспорт фасада, согласно которому регламентируется внешний вид здания. Любые изменения (даже свисающие наружу лианы, кронштейны с наружной стороны балкона и т.п.) необходимо фиксировать в БТИ.