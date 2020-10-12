Обустраивая собственный балкон, нужно помнить о том, что некоторые вещи на нем делать категорически запрещается. Иначе есть шанс нарваться на штраф, порой весьма внушительный. О том, каких ошибок в эксплуатации балкона следует избегать, рассказывает “Рамблер”.

Готовить

Стоит отказаться от идеи поставить на балконе мангал и наслаждаться ароматом и вкусом свежеприготовленного на углях шашлыка. По правилам противопожарного режима использование открытого огня запрещено на балконах и лоджиях жилых домов. Таково постановление Правительства РФ 1216 от 20 сентября 2019 года. Нарушение этого постановления грозит штрафом или даже уголовной ответственностью.

Кстати, курение на балконе тоже не поощряется, но в том случае, если бросать непогашенные окурки с балкона, стряхивать на улицу пепел и т.п. В данном случае курильщику может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей и даже уголовная ответственность.

Кричать

Помните, как в детстве мама звала вас с балкона обедать. И неважно, что жили вы на десятом этаже! А вот вечером кричать на балконе, распевать песни и даже просто громко смеяться мы вам не советуем. “Закон о тишине” гласит, что нарушение тишины с 23 часов до 7 утра в Москве и с 22 часов до 8 утра в других регионаха карается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. В выходные дни вести себя тихо придется с 22 вечера до 10 утра.

Устраивать на балконе склад

Типично советская привычка хранить на балконе всякий хлам, который “авось пригодится”, к счастью, уходит в прошлое. Но все еще есть люди, которые складируют на балконах и покрышки автомобилей, и велосипеды, и много других весьма тяжелых вещей. Запретить это делать вам, разумеется, вряд ли кто-то может, но стоит помнить, что устроенная на балконе свалка нарушает Правила эксплуатации жилого фонда. Штраф за это составляет 1500 рублей.

Украшать балкон цветами