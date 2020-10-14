Чем отмыть до блеска старую посуду 

Натуральные средства или химия — выбирайте сами.

Если у вас дома нет такой роскоши, как посудомоечная машина, вы знаете, как быстро посуда может скопиться в кучу и нанести ущерб вашей кухне. Мытье посуды вручную отнимает дополнительное время и энергию — а еще после приходится некстати умственная гимнастика, когда вы замечаете остатки пищи на тарелках и должны отскребать ее жесткой губкой. Для всех, кто вручную моет посуду, вот несколько советов, которые помогут убедиться, что ваша посуда действительно чистая:

Горячая вода — залог успех

Первым шагом к эффективному мытью посуды является удаление остатков пищи или жира. На этом этапе ключевым моментом является горячая вода, но помните, что тепло не предназначено для настоящей дезинфекции вашей посуды. Температура, необходимая для уничтожения бактерий, намного выше той, с которой может справиться ваша кожа — порядка 100 градусов. Доказано, что горячая вода — плохое дезинфицирующее средство, но она действительно хорошо помогает избавиться от грязи на посуде.

Если вы имеете дело с более стойкими частицами пищи, такими как остатки выпечки на кастрюлях и сковородках, вам потребуется предварительно замочить их. Наполните раковину или кастрюлю горячей водой, добавьте немного средства для мытья посуды или пищевой соды и оставьте на 15–30 минут перед тем, как вымыть. Всегда замачивайте посуду, даже если мыть ее планируете позже — не придётся потом отскребать частички салата и жареного картофеля с тарелок.

Не бойтесь химии

Для очистки посуды есть агрессивные химические средства, которые снимают старый нагар со сковородок и хорошо очищают въедливые следы специй с тарелок. Самый простой способ — пойти в магазин бытовой химии и выбрать средство. Но если времени нет, а вам нужна чистая сковородка, не бойтесь взять средство для очистки ванной. В его составе первым пунктом будет сода или хлор, а после окислители, растворяющие жир за счёт реакции с щелочью. Главное после хорошо прополоскать посуду из-под тёплой водой.

Натуральные рецепты для хозяек

Тем, кто все же боится химии, придутся кстати обычная пищевая сода, лимонная кислота или уксус вместо неё. Посыпьте посуду содой, затем добавьте окислитель. А после реакции шипения оставьте на время и промойте жесткой губкой. Дополнительно можно протерпеть посуду солью, а потом смазать эфирным маслом лаванды или пихты, чтобы убить микробы. Опять же, не забудьте промыть посуду после горячей водой.