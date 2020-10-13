Где опасно хранить деньги 

Многие люди не доверяют банкам и хранят деньги в тайниках в своих собственных квартирах. Однако злоумышленники уже знают о всех популярных тайниках, поэтому складывать купюры в некоторых местах может быть очень опасно. "Рамблер" рассказывает, куда первым делом лезут воришки, которые пробираются в квартиры.

Шкаф

Одним из самых популярных мест для хранения денег у россиян оказался шкаф. Если у вас среди вещей лежит крупная сумма денег, то лучше всего перепрятать их в более надежное место. Так, преступники первым делом полезут в шкафы и будут искать деньги. Даже, если "заначка" вшита в верхнюю одежду, воры вытряхнут все, что увидят.

Сливной бак

Бачок унитаза тоже является одним из самых популярных тайников. Даже в фильмах часто обыгрывают подобную сцену, когда что-то ценное заворачивается в герметичный пакет и прячется в унитаз.

Книги

Деньги удобно вкладывать в книги, ведь они не мнутся и идеально подходят для того, чтобы вложить их между листками бумаги. Некоторые даже делают более хитрые тайники, вырезая середину под ценную вещь. Однако одной из самых типичных картин при краже являются разбросанные и растерзанные книги на полу.

Зеркала и рамы картин

Некоторые люди уверены, что лучше всего прилеплять деньги на заднюю поверхность зеркал или на картинные рамы, но эти места тоже очень популярны у преступников. Кроме того, в отличие от других популярных мест, за зеркалом и картинами найти деньги легче всего, так как не надо разбирать кучу вещей и книг.