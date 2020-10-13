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Опровергнута необходимость стирать джинсы 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Опровергнута необходимость стирать джинсы
Фото: Lenta.ru
Представители популярных брендов опровергли необходимость стирать джинсы. Об этом сообщает Independent.
Генеральный директор американской марки Levi’s Чип Берг (Chip Berg) объяснил, что качественную пару джинсов вообще не нужно стирать в машине, поскольку такой способ чистки приводит к повреждению материала и является «пустой тратой воды». Глава компании также добавил, что избавляется от загрязнений на своих брюках с помощью зубной щетки.
Согласно информации сотрудников британской марки высококачественного денима Hiut, джинсы следует стирать не раньше, чем через шесть месяцев после покупки. Отмечается, что во время носки на них образуются естественные складки. Они возникают, когда человек сидит, кладет руки в карманы или вытаскивает из них телефон. Во время стирки цвет в местах заломов вымывается, и появляется контраст, который придает джинсам изношенный вид.
Производитель джинсовой одежды Nudie Jeans, в свою очередь, шуточно призывает не стирать джинсы по следующей причине:

«"Аромат" хорошо поношенных нестиранных штанов — это нечто иное, чем запах новой пары. Он, скорее всего, поднимет мертвого из могилы. Однако это определенно запах победителя».

Кроме того, работники других крупных производителей денима посоветовали вместо машинной стирки положить пару на ночь в морозильную камеру — это поможет избавиться от бактерий. В качестве альтернативного способа чистки они предлагают оставить их на открытом воздухе под солнцем или воспользоваться спреем, нейтрализующим загрязнения и неприятный запах.
В сентябре любимый дешевый бренд россиян Asos раскрыл правильный способ стирки джинсов. Представители марки посоветовали не стирать штаны в машине, и, вместо этого, замочить их в воде с жидким мылом. В таком виде, по их словам, необходимо оставить джинсы на час, а затем повесить сушиться.
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