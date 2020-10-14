Спасаем старый пуховик подручными средствами 

У многих пуховик живет не дольше сезона из-за того, что на рукавах и воротнике появляются сальные пятна. Обычная стиральная машина с ними не справляется, поэтому "Рамблер" собрал самые лучшие советы о том, как в домашних условиях придать пуховику свежий вид.

Раствор с перекисью

Этот способ подойдет для светлых тканей. В случае, если у вас темный пуховик, не пробуйте чистить его перекисью, так как она высветлит ткань. Смешайте один стакан перекиси водорода и два стакана воды, а после в полученный раствор добавьте шесть капель нашатыря. Возьмите ватный диск и смочите его в растворе, а после протрите проблемные участки. В конце пуховик необходимо прополоскать.

Раствор уксуса

Возьмите большой тазик и налейте туда воды, а после растворите в нем две столовые ложки уксуса. Положите туда куртку на 15 минут, а потом постирайте. Если засаленные пятна вывести не получилось, можно повторить процедуру второй раз.

Пена от хозяйственного мыла

Если обычное мыло справиться с пятнами не может, то используйте хозяйственное. Растворите хозяйственное мыло в воде и взбейте пену, а потом нанесите ее на проблемные участки пуховика. Потрите ее жесткой щеткой, а потом прополощите.