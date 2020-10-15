Как бороться с плесенью подручными средствами

Грибок на стенах — это неприятная штука, от которой очень сложно избавиться за один раз. Тем не менее, чистить жилье от плесени просто необходимо, так как она может спровоцировать целый букет болезней — в грибках содержатся многочисленные микротоксины, которые наносят огромный вред здоровью человека.

Частички плесени, попав в организм, могут вызвать головную боль, конъюктивит, диарею и рвоту, ослабить иммунитет и вызвать гормональный сбой. Грибок может вызвать и аллергическую реакцию, которая проявляется кашлем, чиханием, кожным зудом и слезливостью. Так как же бороться с плесенью на стенах, эффективно используя подручные средства? Рассказываем в материале «Рамблера».

Столовый уксус 9%

Важно: использовать исключительно в проветриваемом помещении!

Распылите уксус в местах скопления грибка и оставьте на час. Затем смойте водой.

Фурацилин

Вам понадобится одна таблетка фурацилина, разведённая в пяти литрах воды. Если грибка на стенах скопилось очень много, можно повысить концентрацию фурацилина до одной таблетки на литр воды.

Обработать места скопления грибка этим раствором.

Сода

Обыкновенная столовая сода уж точно найдется в доме у каждого. Чтобы приготовить противогрибковый раствор, необходимо на 250 миллилитров воды взять четверть чайной ложки соды. Смесь нанести жесткой щеткой в места скопления грибка.