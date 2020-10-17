Как прочистить трубы, не вызывая сантехника 

Если раковина засорилась, существует несколько способов, которые помогут справиться с засором самостоятельно. "Рамблер" расскажет про самые действенные лайфхаки.

Если засор небольшой, в деле может пригодиться обычая пищевая сода и уксус. Дело в том, что мелкие отходы накапливаются в виде слизи на стенках труб, происходит это из-за масла, которое мы используем в приготовлении. Если засыпать соду в сток, а затем залить уксусом и подождать 20 минут — смесь растворит лишние массы. Далее трубу необходимо залить горячей водой.

Если соды и уксуса дома не оказалось, можно попробовать засыпать в сток соль или порошок для стирки. Однако из-за отсуствия химической реакции, результат может быть не таким эффективным.

В большинстве крупных засоров поможет обычный вантуз, который необходимо иметь в каждом доме. Резиновую чашу необходимо приложить к стоку и сделать несколько толчков. Движение создаст необходимое давление в трубе и пробка либо протолкнется вперед, либо содержимое окажется в раковине.

Вы также можете купить специальное средство для прочистки труб. Жидкость или гранулы необходимо поместить в отверстие раковины и оставить на несколько часов. Затем промыть трубу проточной водой. Недостаток такого способа заключается в том, что из трубы может начать идти дым, а запах химии заполонит весь дом. Это может быть опасно для людей с аллергией и проблемами с дыхательными путями.