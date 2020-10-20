Названы лучшие лампочки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру» ) светодиодных лампочек. В нем приняли участие образцы 11 брендов.

Эксперты закупали образцы для исследования в обычных магазинах. Главными параметрами для изучения стали достоверность цветопередачи, комфорт для глаз, яркость и ресурсоемкость.

По достоверности цветопередачи лучший результат показала лампа Ikea, худший — Gauss и «Старт». Лишь один участник исследования, лампа Ecola, продемонстрировал недопустимо высокий коэффициент пульсаций — ключевой параметр при определении комфортности для глаз. Незначительное превышение зафиксировано также у образцов «Старт» и «Эра».

При проведении ресурсного теста перегорели лампы Gauss, Ecola и Lexman. Наиболее яркими оказались лампы Osram и Lexman. Показатели образцов под брендами «Яркая» и «Космос» не соответствовали заявленным на упаковках.