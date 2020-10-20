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Названы лучшие лампочки

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») светодиодных лампочек. В нем приняли участие образцы 11 брендов.
Эксперты закупали образцы для исследования в обычных магазинах. Главными параметрами для изучения стали достоверность цветопередачи, комфорт для глаз, яркость и ресурсоемкость.
По достоверности цветопередачи лучший результат показала лампа Ikea, худший — Gauss и «Старт». Лишь один участник исследования, лампа Ecola, продемонстрировал недопустимо высокий коэффициент пульсаций — ключевой параметр при определении комфортности для глаз. Незначительное превышение зафиксировано также у образцов «Старт» и «Эра».
При проведении ресурсного теста перегорели лампы Gauss, Ecola и Lexman. Наиболее яркими оказались лампы Osram и Lexman. Показатели образцов под брендами «Яркая» и «Космос» не соответствовали заявленным на упаковках.
По итогам исследования лучшие результаты продемонстрировала лампа Ikea. Также эксперты отметили образцы Osram и Philips. GP, Lexman, «Старт», «Эра», Ecola и Gauss вызвали незначительные нарекания. Образцы под марками «Яркая» и «Космос» внесены в список товаров с замечаниями.
Дом и сад,Lenta.ru,
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