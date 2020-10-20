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Макароны, кофе и другие отбросы, которые нельзя кидать в раковину

Мира Маркина
1 час назад
Многие хозяйки грешат тем, что отправляют в раковину разнообразные отходы, которые засоряют трубы и создают проблемы в будущем. "Рамблер" выяснил, каким продуктам не место в раковине.

Кофейная гуща и чайная заварка

На первый взгляд кажется, что и кофе, и чай растворяются в ходе "смыва" и не создают никаких неприятностей. На деле же мельчайшие крупинки любимых напитков оседают на внутренних стенках труб и в дальнейшем провоцируют засор.

Макароны

Спагетти, ракушки и другая паста имеет неприятное свойство разбухать в воде. Именно поэтому следует исключить их попадание в канализацию.

Картофельные очистки

Крахмал, содержащийся в картофеле, превращает воду в канализации в стоячее болото. Вот почему раз за разом смывая картофельные очистки в раковину, вы рискуете засорить трубы. То же самое произойдет, если выкидывать в раковину фасоль, горох и другие крахмалистые бобовые.
Дом и сад,
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