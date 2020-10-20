Как бороться с плесенью в доме 

Многие сталкиваются с такой проблемой как появление плесени в доме. Она не только придает жилому помещению не эстетичный вид, но и плохо влияет на наше здоровье. Какие же причины возникновения плесени и как с ней бороться?

Высокая влажность воздуха, сырость, Плохое проветривание помещения,

Неисправность вентиляционной системы, Недостаточное отопление в холодное время года, или полное его отсутствие, Большое скопление в одном месте комнатных растений, Неутепленные оконные откосы, Протекание крыши, Промерзание стен, Неисправyая сантехника, протекающие трубы.

Устраняем причину возникновения плесени. Первое, что нужно сделать — это выявить и устранить причину возникновения плесени в доме. Без этого борьба с данной проблемой будет бессмысленной, ведь рано или поздно все вернется обратно.

Регулярно проветриваем помещение. В помещении должны быть созданы такие условия, благодаря которым плесень просто не сможет появиться. Проветривание — очень важный момент. Ведь, как уже говорилось выше, плохая циркуляция воздуха в доме может вызвать появление плесени.

Избавляемся от сырости. Что нужно делать, чтобы устранить сырость в доме:

Утеплить дом снаружи и изнутри;Позаботиться о хорошем отоплении в холодное время года;Установить качественную вентиляцию;Следить за исправностью канализации;Не сушить одежду внутри помещения;Оставлять немного пространства между мебелью и стенами для циркуляции воздуха;Во время приготовления пищи на плите использовать вытяжку.

Очищаем поврежденные грибком поверхности с помощью специальных средств. Поврежденные грибком участки стены нужно очистить. Это можно сделать с помощью жесткой щетки, шпателя или наждачной бумаги. Если же грибок проник глубоко, лучше удалить слой пораженной штукатурки и нанести новый. Не забудьте обработать поврежденные поверхности специальным средством, которое уничтожает плесень. Вы можете купить такое средство в магазине стройматериалов, или же воспользоваться народными средствами (например, уксусом, перекисью водорода или отбеливателем).