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Что делать с комнатными растениями перед зимой 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Что делать с растениями перед зимой
Фото: depositphotos.com
С наступлением осени и зимы комнатные растения нуждаются в особенном уходе. В этот период у них замедляются обменные процессы, а низкая температура и недостаток солнечного света могут повлиять на их рост и цветение весной. Поэтому начать готовить растения к холодам нужно заранее. "Рамблер" рассказывает, как.

Снизить полив

В холодное время года растения потребляют меньше воды. Поэтому поливать их слишком часто не надо, иначе в них могут начать размножаться бактерии и грибки, и они загниют. Специалисты рекомендуют сократить полив с обильного до умеренного: между поливами должна успеть просохнуть небольшая часть верхнего слоя земли. Также нужно меньше опрыскивать цветы, если воздух в помещении не слишком сухой.

Поставить на свет

Осень-зима — самое время выставить цветы на балконы и подоконники. Из-за постоянной пасмурной погоды и короткого светового дня растениям не хватает освещения. Можно организовать искусственный свет и поставить лампы, которые нужно включать и выключать в одно и то же время. Если подоконники холодные, лучше подложить что-то под них. Например, пенопласт. Также стоит уберегать растения от сквозняков.

Обработать

Перед зимой также нужно обработать растения специальными средствами от грибков и насекомых-вредителей. Если их нет, можно использовать мыльный раствор. Специалисты рекомендуют обрабатывать растения перед холодами вне зависимости от того, "болеют" они или нет.
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