Названы заразные из-за коронавируса предметы в доме

От некоторых предметов в доме можно заразиться, если на них есть частицы коронавируса. Их в разговоре с NEWS.ru назвал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, заразиться можно и в собственной квартире, даже если инфицированный был в помещении в маске. Например, вирус мог попасть на полотенце, если им пользовался плохо вымывший руки человек. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется предлагать гостям бумажные полотенца.

Приходя в чужой дом, лучше не есть из домашней посуды, так как на ней иногда остаются следы слюны. Также желательно хорошо мыть руки после дверных ручек, которые считаются одними из наиболее загрязненных вещей в жилище. Делать уборку лучше с использованием спиртосодержащих средств.

Если в квартире проживает заболевший COVID-19, необходимо выделить ему отдельную посуду и средства личной гигиены, по возможности переселить в отдельную комнату. Если в доме есть зараженные или приходят гости, важно почаще устраивать проветривание, чтобы снизить концентрацию вируса. Вытяжку и системы вентиляции при этом нужно периодически мыть.