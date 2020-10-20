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Названы заразные из-за коронавируса предметы в доме 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названы заразные из-за COVID предметы в доме
Фото: depositphotos.com
Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что от некоторых предметов в доме можно заразиться, если на них есть частицы COVID-19. Его слова приводит NEWS.ru.
Доктор утверждает, если в доме был инфицированный человек, он мог оставить следы COVID-19 на предметах, несмотря на то, что он был в маске. Например, если гость плохо вымыл руки, частицы вируса могли попасть на полотенце. Или остаться на посуде после приема пищи.
Чтобы обезопасить себя, необходимо делать регулярную уборку со спиртосодержащими средствами. Также важно периодически мыть вентиляционную систему и вытяжку. Следует как можно чаще проветривать помещение и выделить гостю и заразившемуся коронавирусом члену семьи отдельную посуду, средства личной гигиены и бумажные полотенца.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID.
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