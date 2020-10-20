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Как вернуть украшениям былой блеск 

Стелла Шмель 8 часов назад
Как вернуть украшениям былой блеск
Фото: depositphotos.com
Украшения, а также столовые приборы время от времени нуждаются в чистке. Сделать это в домашних условиях легко и просто помогут несколько методов. Некоторые из народных рецептов чистки украшений — в материале "Рамблера".

Способ первый

Дно миски укрыть фольгой. Налить туда стакан горячей воды из чайника, добавить столовую ложку соды, столько же соли и средства для мытья посуды.
Положить украшения на фольгу и оставить на 10 минут. Затем тщательно промыть их в прохладной воде и протереть полотенцем.

Способ второй

Смешать в воде половину рюмки водки и каплю жидкости для мытья посуды. Оставить на несколько часов.

Способ третий

Многие женщины чистят свои украшения зубной пастой, считая это самым простым и надежным методом.

Важно

Изделия с камням очень капризны, поэтому их в домашних условиях следует чистить осторожно. Необходимо полностью исключить нагревание, а промывать их лучше исключительно концентрированным мыльным раствором. Изделия из жемчуга не терпят кислот. Украшения с бриллиантами, изумрудами, топазами, рубинами и сапфирами не терпят нагревания, а аквамарин, гранат, аметист, турмалин и хризолит, помимо кислот, не любит и щелочную среду.
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