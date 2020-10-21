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Как избавиться от пылевых клещей 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Как избавиться от пылевых клещей
Фото: depositphotos.com
Заметить пылевых клещей невооруженным глазом невозможно. Они живут в диванах, матрасах, коврах и даже в бумажных книгах. Если в квартире есть пыль (а она есть везде), скорее всего, там есть и клещи. Они отлично уживаются с человеком, питаясь частицами отслужившего эпидермиса и размножаясь при комнатной температуре (18-25 градусов). Однако продукты жизнедеятельности пылевых клещей — мощные аллергены. Соседство с этими насекомыми может вызвать у человека неприятные симптомы: кашель, насморк, зуд, нарушение сна и другие. "Рамблер" рассказывает, как минимизировать их количество.

Регулярная уборка

Важно регулярно проводить влажную уборку в квартире, чтобы в помещениях скапливалось меньше пыли. Особенно нужно следить за чистотой в спальне. Если у вас даже при постоянной уборке проявляются симптомы аллергии, можно попробовать установить воздухоочиститель и обязательно обратиться к врачу, чтобы сдать анализы на аллергены. Также стоит избавиться от всех "пылесборников": ковров, мягких игрушек, старых газет и журналов.

Стирка постельного белья

Менять постельное белье необходимо, как минимум, раз в неделю. Стирать его нужно при 60 градусах (и выше), чтобы уничтожить клещей и продукты их жизнедеятельности. Насекомые не выдерживают высоких температур, а также заморозков. Поэтому, если, например, белье выполнено из деликатных тканей и его нужно стирать в прохладной воде, можно положить его на некоторое время в морозилку. После стирки надо обязательно погладить постельные принадлежности.

Контроль влажности

Пылевые клещи максимально комфортно себя чувствуют при высокой влажности, так как впитывают воду из воздуха. Они могут обитать в ванной комнате. Например, на полотенцах или ковриках. Поэтому надо обязательно просушивать их после использования. Влажность в квартире стоит поддерживать примерно на уровне 50%. Измерить ее можно с помощью гигрометра.
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