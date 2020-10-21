Как откладывать деньги правильно 

В эпоху коронавируса и внезапного роста безработицы многие задумались о формировании подушки безопасности. Чтобы начать откладывать деньги и забыть о том, что такое жизнь от зарплаты до зарплаты, нужно знать несколько правил. "Рамблер" составил простой гид, как правильно экономить.

Начать стоит со строгого планирования бюджета. Необходимо рассчитать, на что и в каком количестве вы расходуете деньги. Это позволит определить категории, на которых можно сэкономить без ущерба для качества жизни. Очень часто мы тратим деньги на вредные привычки, кофе в офисе и бесполезные подписки.

Ходите в магазин исключительно со списком, планировать меню на неделю и сезонный гардероб. Импульсивные покупки зачастую закрывают наши психологические потребности, а не реальную необходимость купить новые ботинки или третью пачку риса. Следите за тем, чего вам реально не хватает.

Если вы решились брать кредит, то изначально все силы необходимо бросить на то, чтобы его закрыть. Даже самые выгодные условия кредита подразумевают переплату, поэтому лучше все-таки копить и использовать рассрочку.

Если у вас есть цель что-то купить, то экономить, безусловно, проще, потому что вы знаете конечную необходимую сумму. Но при формировании подушки безопасности вы сами определяете комфортную сумму, которую необходимо отложить и иногда это может быть трудно.

Экономисты считают, что в среднем человеку без особых усилий лучше оставлять на черный день от 10 до 15% своего дохода. При этом под доходом лучше подразумевать не только основную зарплату, но и денежные подарки, доход с фриланса и прочее.

В мобильных приложениях самых разных банков есть возможность создать копилку, из которой нельзя будет "доставать" деньги в течение определенного времени. Например, до следующего года. Также можно настроить автоматический перевод средств с основного счета на счет сберегательный.

Помните, сбережение денег — это привычка, к которой со временем привыкаешь, а потом она к тому же оправдывает себя. Многие люди, которым удалось накопить определенную сумму начинают вкладывать средства в акции, покупать валюту или совершают покупки, например, инвестируют в недвижимость.