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Как поддерживать чистоту дома и тратить на это всего 15 минут в день 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как содержать дом в чистоте всего за 15 минут в день
Фото: depositphotos.com
Большинство из нас считает, что раз в неделю необходимо проводить влажную уборку. Раз в месяц полагается генеральная уборка с полным разбором шкафов и протиранием чашек, но современные домохозяйки с этим не согласны. "Рамблер" выяснил, как сделать уборку приятной и быстрой.
Концепция уборки за 15 минут носит название "флай-леди", которую придумала американская домохозяйка Марла Силли. В какой-то момент Марла поняла, что отмывать всю квартиру за раз достаточно трудно, особенно, если ты делаешь это одна. Поэтому она разделила дом на функциональные зоны и каждой зоне решила уделять не более 15-ти минут своего драгоценного времени.
Вы можете чистить кафель четверть часа или менять сезонный гардероб в шкафу. Важно, чтобы ваша деятельность была сосредоточена в одной зоне. Представьте, во что превратится ванная комната за пару дней такой уборки! Очевидно, она будет сверкать. А если муж будет тратить свои 15 минут на другую комнату?
Марла объясняет, что в основе пятнадцатиминутной уборки лежит формирование привычки и банальный тайм-менеджмент. Спустя несколько недель постоянной траты времени на наведение порядка, вы научитесь а) убирать за собой сразу, б) сосредотачиваться на чем-то одном (например, на очищении раковины) и в) вы начнете замечать детали.
Также наставница объясняет, что главный бич современного мира — это хлам, в котором мы существуем. Поэтому первым делом американка советует начать избавляться от лишних вещей, которые мешают передвигаться по квартире и свободно мыслить.
Марла Силли предлагает каждому, кто приступает к уборке заводить таймер. Зная, что вам предстоит "мучиться" всего 15 минут, приступить к многолетним завалам на верхней полке или балконе будет куда проще. Зато через несколько месяцев вы просто не узнаете свою квартиру.
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