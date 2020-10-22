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Назван лучший стиральный порошок 

Lenta.ru и ещё 4 10 часов назад
Назван лучший стиральный порошок
Фото: Lenta.ru
Эксперты Роскачества провели исследование стирального порошка и назвали лучший товар. Об этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».
В общей сложности специалисты проверили порошки семи брендов: «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Все образцы соответствуют обязательным требованиям и являются безопасными. По данным специалистов, самое высокое качество оказалось у бренда «Аист». Порошки Dosia и Ariel значительно улучшили показатели с момента предыдущего исследования, которое проводилось два года назад. Рейтинг Persil повысился незначительно, а качество порошков «Миф», Tide и BiMAX с 2018 года упало.
По данным исследования, у Dosia и Ariel повышена зольность, что приводит к огрубению тканей через несколько стирок. Использование Persil ведет к тому, что одежда после стирки приобретает серый оттенок, отметили в Роскачестве.
Специалисты также выявили, что порошки Tide, «Миф» и BiMAX не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения и также приводят к посерению ткани. Использование товаров последних двух брендов, помимо прочего, делает ткань более жесткой.
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