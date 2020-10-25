Можно ли избавиться от плесени дома самостоятельно

С плесенью в своей жизни сталкивался каждый. Иногда она появляется на пропавших продуктах, а иногда в зазорах кафеля и вентиляции. Грибок не только плохо выглядит эстетически, но и опасен для здоровья. "Рамблер" выяснил, как бороться с плесенью дома.

Помимо ванной комнаты плесень может появиться в стиральных машинах, вытяжках, цветочных горшках. Грибок любит влагу, поэтому если в доме прохладно и промозгло, то плесень скорее всего атакует вас рано или поздно.

Плесневые грибы опасны тем, что влияют на состояние легких и портят иммунную систему. Человек, который живет в таком доме, может заболеть астмой, пневмонией и даже туберкулезом, если изначально он является носителем палочки Коха. Также плесень провоцирует кожные высыпания, расстройства желудка и аллергию.

Черный грибок способен в течение пары лет разъесть любую строительную текстуру до основания. Поэтому если не хотите делать ремонт ванной комнаты раньше времени, вот наши советы.

Сразу стоит отметить, что плесень не любит чистоту и сухость. Поэтому необходимо тщательно проводить уборку и вытирать все поверхности. Чтобы исключить возможность возникновения плесени, опрыскивайте поверхности раствором уксуса и воды. Делать это можно при каждой уборке, раз в неделю или две. Вместо уксуса можно использовать аммиак, спирт и белизну. Но смешивать вместе эти средства нельзя, есть опасность отравиться.

В магазинах бытовой химии можно найти пульверизаторы, на этикетке которых так и будет написано «средство от плесени». Эффект от большинства будет моментальным. К сожалению, чем дороже средство, тем лучше его эффект. Правда, находиться в одной комнате с залитой веществом поверхностью лучше не стоит.

Если вы чувствуете, что едой пахнет еда, одежда или даже шкаф, то еду необходимо сразу выбросить. Одежду можно еще раз простирать, такое бывает, когда она долго стоит в машинке или плохо сушится. А шкаф придется обработать уксусом или специальным средством.

Но бывает и такое, что народные средства не помогают, а плесневых запах затхлости распространяется по всей квартире. В таком случае придется вызвать дезинфекторов. Иногда даже приходится заново шкурить стены и обрабатывать специальным средством. Обычно это делается при ремонте вторичного жилья, также плесень часто поражает подвалы, и страдают первые этажи, и чердаки, что влияет на состояние квартир сверху.