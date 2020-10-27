Россиян предупредили об опасных комнатных растениях

Россиян предупредили об опасных для здоровья комнатных растениях. Ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова рассказала РИА Новости , что некоторые растения в доме могут быть опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

Она напомнила, что все зеленые растения в темноте поглощают кислород и выделяют углекислый газ, однако есть по-настоящему опасные экземпляры.

«Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях — эти растения ядовиты, работать с ними нужно в перчатках и обязательно мыть руки после манипуляций, будь то пересаживание или обрезка листьев», — пояснила Скворцова.

Также ядовиты антуриум и пахистахис, все они так или иначе отрицательно влияют на иммунитет, добавила специалист. Она призвала держать такие растения в гостиных или на открытых верандах, подальше от детей и людей с низким иммунитетом.