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Россиян предупредили об опасных для здоровья комнатных растениях 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
Россиян предупредили об опасных комнатных растениях
Фото: Globallookpress.com
Россиян предупредили об опасных для здоровья комнатных растениях. Ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова рассказала РИА Новости, что некоторые растения в доме могут быть опасны для людей с ослабленным иммунитетом.
Она напомнила, что все зеленые растения в темноте поглощают кислород и выделяют углекислый газ, однако есть по-настоящему опасные экземпляры.

«Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях — эти растения ядовиты, работать с ними нужно в перчатках и обязательно мыть руки после манипуляций, будь то пересаживание или обрезка листьев», — пояснила Скворцова.

Также ядовиты антуриум и пахистахис, все они так или иначе отрицательно влияют на иммунитет, добавила специалист. Она призвала держать такие растения в гостиных или на открытых верандах, подальше от детей и людей с низким иммунитетом.
В прошлом году ученые Дрексельского университета в США опровергли миф о том, что комнатные растения очищают воздух в квартире и насыщают его кислородом. Это возможно только в том случае, если на каждый квадратный метр приходится 10-1000 растений в зависимости от вида.
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