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Россиян предупредили об опасных для здоровья комнатных растениях

Анастасия Иванова
9 часов назад
Ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова рассказала РИА Новости, что комнатные растения могут быть опасны для людей со слабым иммунитетом.
Россиян предупредили об опасных комнатных растениях
Фото: depositphotosdepositphotos
«Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях — эти растения ядовиты, работать с ними нужно в перчатках и обязательно мыть руки после манипуляций, будь то пересаживание или обрезка листьев», — пояснила Скворцова.
Еще одними ядовитыми растениями, которые популярны в домах, можно назвать антуриум и пахистахис. Такие цветы отрицательно влияют на оргаанизм, их лучше держать в гостиных или на открытых верандах, подальше от детей и людей с низким иммунитетом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что делать с растениями перед зимой.
Дом и сад,РИА Новости,
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