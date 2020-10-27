Россиян предупредили об опасных комнатных растениях

Ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова рассказала РИА Новости, что комнатные растения могут быть опасны для людей со слабым иммунитетом.

Еще одними ядовитыми растениями, которые популярны в домах, можно назвать антуриум и пахистахис. Такие цветы отрицательно влияют на оргаанизм, их лучше держать в гостиных или на открытых верандах, подальше от детей и людей с низким иммунитетом.