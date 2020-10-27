Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Самые грязные места на кухне, выдающие хозяйку-лентяйку 

Мира Маркина 6 часов назад
Самые грязные места на кухне, выдающие хозяйку-лентяйку
Фото: Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Генеральная уборка на кухне подчас занимает слишком много времени. Именно поэтому многие хозяйки ограничиваются лишь мытьем посуды и влажной уборкой поверхностей. Тем временем тысячи бактерий скапливаются в других местах, о которых мы даже не подозреваем. Где именно на кухне следует чаще убираться? Расскажет "Рамблер".

Блендер

Это не всегда легко заметить невооруженным глазом, но в блендере на уплотнении крышки и под резиновыми прокладками нередко застревают частички пищи. Чтобы удалить их, взбейте стакан горячей воды вместе с моющим средством сразу после того, как вы использовали блендер по назначению.

Губки

Ученые-микробиологи из США провели исследование и выяснили, что 75% губок для мытья посуды содержат кишечную палочку. Вдобавок к этому на 18% мочалок был обнаружен золотистый стафилококк. Все дело в том, что хозяйки не дезинфицируют губки, а порой даже не промывают их. Кроме того, многие пользуются одной и той же губкой месяцами, в то время как менять их необходимо хотя бы раз в две недели.

Мойка и столешницы

Многие хозяйки уверены, чтобы очистить раковину и столешницы достаточно протереть их влажной тряпкой. Вот только это отнюдь не так. Отмывать столы после разделки продуктов нужно тщательно и с мылом, а раковину следует чистить не реже раза в неделю с дезинфицирующим средством.
Видео дня. Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
4 признака того, что на человеке есть порча
4 признака того, что на человеке есть порча
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
09:43
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Здоровье
7 вещей, которые нельзя делать после бани
02:57
7 вещей, которые нельзя делать после бани
Здоровье
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
00:23
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
Звёзды
Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь
03:33
Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь
Любовь Звёзды
Солистка Little Big рассказала о болезни
01:11
Солистка Little Big рассказала о болезни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение