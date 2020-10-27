Самые грязные места на кухне, выдающие хозяйку-лентяйку 

Генеральная уборка на кухне подчас занимает слишком много времени. Именно поэтому многие хозяйки ограничиваются лишь мытьем посуды и влажной уборкой поверхностей. Тем временем тысячи бактерий скапливаются в других местах, о которых мы даже не подозреваем. Где именно на кухне следует чаще убираться? Расскажет "Рамблер".

Блендер

Это не всегда легко заметить невооруженным глазом, но в блендере на уплотнении крышки и под резиновыми прокладками нередко застревают частички пищи. Чтобы удалить их, взбейте стакан горячей воды вместе с моющим средством сразу после того, как вы использовали блендер по назначению.

Губки

Ученые-микробиологи из США провели исследование и выяснили, что 75% губок для мытья посуды содержат кишечную палочку. Вдобавок к этому на 18% мочалок был обнаружен золотистый стафилококк. Все дело в том, что хозяйки не дезинфицируют губки, а порой даже не промывают их. Кроме того, многие пользуются одной и той же губкой месяцами, в то время как менять их необходимо хотя бы раз в две недели.

Мойка и столешницы

Многие хозяйки уверены, чтобы очистить раковину и столешницы достаточно протереть их влажной тряпкой. Вот только это отнюдь не так. Отмывать столы после разделки продуктов нужно тщательно и с мылом, а раковину следует чистить не реже раза в неделю с дезинфицирующим средством.