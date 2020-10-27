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Беременность

Большая стирка: как часто нужно менять постельное белье и верхнюю одежду 

Стелла Шмель 1 час назад
Как часто нужно стирать постельное белье
Фото: depositphotos.com
Проводить ревизию вещей и следить за чистотой необходимо. Делать это следует регулярно, чтобы не завести в постельном белье пылевых клещей, а на теле — не появился грибок.
Эксперты компании Hammonds Furniture провели исследование среди жителей Великобритании. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, они рассказали о своих бытовых привычках. Оказалось, что соблюдающих простые правила домашней гигиены не так уж и много. Подробнее — в материале "Рамблера".
Каждый третий британец признался, что стирает простыни примерно раз в год. А четверть мужчин заявили, что меняют нижнее белье только после того, как надели его пять раз. То же самое делают 13% опрошенных дам.
18% опрошенных отметили, что стирают джинсы с той же периодичностью, что и простыни.
Также 17% участниц опроса рассказали, что стирают бюстгальтер после каждого использования. 55% — после пяти носок. А 6% — спустя 10.
При этом 40% британцев заявили, что стирают полотенца после каждого использования, а 45% — после пяти использований.
Специалисты также задали вопрос и касательно чистки верхней одежды. Несмотря на то, что перчатки очень легко собирают микробы, а на шарфах и шапках скапливается грязь в большом количестве, 25% опрошенных заявили, что стирают перчатки всего раз в год или реже. Шапки и шарфы с той же периодичностью чистят 14% респондентов.
Комментируя результаты опроса, доктор Арагона Джузеппе отметил, что постельное белье необходимо стирать регулярно, чтобы предотвратить появление пылевых клещей. Кроме того, из-за грязи на коже может появится раздражение и грибок.
Эксперты рекомендуют менять постельное белье раз в две недели. Джинсы — после пяти-десяти носок. Футболки — после каждого использования. Перчатки, шарфы и шапки следует стирать после пяти-десяти использований. Нижнее белье — каждый раз, бюстгальтеры — каждые три-четыре раза. После трех использований следует стирать полотенца. Пальто и куртки — минимум один раз за сезон.
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